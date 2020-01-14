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​В Геническе хотят построить микрорайон для переселенцев

На участке 4,5 га должны появиться шесть домов на 336 квартир.

Фото: facebook.com/yuriy.husyev

Глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев заявил, что в Геническе собираются построить микрорайон для переселенцев.

Он может состоять из шести четырехэтажных домов на 336 квартир, говорится в фейсбуке Гусева.

"На территории города Геническа существует свободный от застройки земельный участок ориентировочной площадью 4,5 га. На нем мы предварительно планируем возвести шесть четырехэтажных домов на 336 квартир. Соответствующий детальный план территории уже разработан, на очереди - прохождение процедуры общественных обсуждений", - сообщил глава обладминистрации.

Ориентировочная стоимость проекту составляет 160 млн грн. Источники финансирования пока не определены, но это может быть в том числе государственный бюджет.

Приступить к строительству собираются уже в первой половине 2020 года.

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