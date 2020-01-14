Севастополю могут сохранить особый правовой статус в Конституции до деоккупации Крыма

Считается, что неупоминание Севастополя в Конституции может привести к пропагандистским тезисам страны-оккупанта о том, что Украина "отказалась" или "забыла" о нем.

В доработанном законопроекте об изменениях в Конституцию в части децентрализации власти предложили сохранить особый правовой статус Севастополя до деоккупации Крыма.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич. По его словам, эта правка была внесена по его представлению и направлена Комиссии по вопросам правовой реформы от главы рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в ноябре 2019 года.

"Мы остаемся на позиции, что ни один город Украины не должен иметь специальный статус. Но пока АР Крым и Севастополь являются временно оккупированными территориями и оба упоминаются в резолюциях международных организаций, и пока статус Крыма на уровне Конституции не изменен, считается целесообразным с целью соблюдения позиции Украины на международной арене оставить Севастополь как отдельную административно-территориальную единицу в Конституции Украины", – уточнил Кориневич.

В обращении отмечается, что неупоминание Севастополя в Конституции Украины может привести к пропагандистским тезисам страны-оккупанта о том, что Украина "отказалась" или "забыла" о нем. Эти доводы имеют значение для отстаивания политической позиции Украины на международной арене о том, что на территории Крыма есть две оккупированные административно-территориальные единицы.

"В связи с этим просил бы вас рассмотреть вопрос об оставлении в статье 133 проекта закона отдельного упоминания про город Севастополь", – подытожили в обращении.

Напомним, 13 декабря президент Украины внес в Верховную Раду законопроект об изменениях в Конституцию Украины относительно децентрализации власти. Его текст появился 16 декабря.

В документе, среди прочего, предлагается ликвидировать районы и ввести вместо них округа.