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Зеленский поручил Кабмину разработать концепцию мемориала украинских героев

Президент подписал соответсвующий указ.

Зеленский поручил Кабмину разработать концепцию мемориала украинских героев
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров обеспечить разработку концепции мемориала украинских героев.

Об этом говорится в указе президента №9, подписанном 14 января.

Целью мемориала является увековечение "памяти о воинах, отдавших свою жизнь за свободу, независимость и территориальную целостность Украины в противостоянии российской агрессии, украинских борцов за независимость в ХХ веке, сохранение национальной памяти для следующих поколений о мужестве и патриотизме защитников украинского государства".

Президент поручил Кабмину создать комитет по подготовке и проведению мероприятий по созданию мемориала, а также утвердить персональный состав комитета.

Также Кабмин должен обеспечить подготовку проекта концепции мемориала украинских героев.

Кроме того, правительству поручено обеспечить организацию и проведение с участием представителей государственных органов, органов местного самоуправления, общественности, международных организаций, религиозных объединений общественного обсуждения проекта концепции мемориала украинских героев и предложений по определению его местоположения в Киеве, а следом обеспечить разработку с учетом результатов обсуждения и утверждения концепции мемориала.

После этого Кабмин должен провести архитектурный конкурс на его создание.

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