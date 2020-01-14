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Кабмин создал два новых правительственных комитета

Это комитет по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и комитет по вопросам формирования госполитики.

Кабмин создал два новых правительственных комитета
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров Украины создал два новых правительственных комитета.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно постановлению №1152 от 11 декабря 2019 года, созданы правительственный комитет по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, международного сотрудничества, безопасности, обороны и регионального развития, а также правительственный комитет по вопросам формирования государственной политики.

Отмечается, что главой комитета по вопросам европейской и евроатлантической интеграции является вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а заместителями главы министр обороны и министр развития громад и территорий. Также в состав входит министр иностранных дел и ряд заместителей других министерств.

Сопредседателями комитет по вопросам формирования госполитики являются министр Кабимина, министр юстиции, министр финансов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Также в состав входят вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации, министр внутренних дел, министр энергетики и защиты окружающей среды, министр инфраструктуры, министр культуры, молодежи и спорта, министр образования и науки, министр здравоохранения, министр социальной политики, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и ряд заместителей министров.

Напомним, в 2018 году Кабмин сократил Комитет по назначениям до восьми человек.

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