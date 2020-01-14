Третий номер списка "Слуги народа" сложила депутатские полномочия из-за назначения в ГБР

Парламент остался без главы комитета по правовой политике.

Фото: Макс Левин

Народный депутат Ирина Венедиктова, которая была третьим номером в избирательном списке "Слуги народа", ушла из Верховной Рады в связи с назначением временно исполняющей обязанности главы Государственного бюро расследований.

За досрочное прекращение ее полномочий во вторник, 14 января, проголосовали 340 депутатов.

Заявление Венедиктовой о прекращении депутатских полномочий

Венедиктова возглавляет ГБР временно, до проведения конкурса и назначения его победителя.

Напомним, Ирина Венедиктова, возглавлявшая в парламенте комитет по вопросам правовой политики, была 27 декабря назначена президентом Владимиром Зеленским временной и.о. директора ГБР. Предыдущий директор, Роман Труба, был уволен.