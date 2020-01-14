На Банковой прошла акция в поддержку подозреваемых в убийстве Шеремета

Фото: Макс Требухов

На Банковой улице возле Офиса президента в понедельник прошла акция в поддержку Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, которых полиция подозревает в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Участники пикета принесли с собой плакаты "Я не верю" и заявили, что дело шито белыми нитями.

"Мы требуем от Президента подтвердить, что он в соответствии с Конституцией Украины действительно является гарантом Конституции, законности и прав человека в европейском государстве Украина", - заявили организаторы пикета.

Участники акции принесли с собой два письма в поддержку задержанных, чтобы передать в Офис президента.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, следствие считает Андрея Антоненко, увлекшегося "ультранационалистическими идеями" и культивирующего "величие арийской расы, разграничения общества по принципу национальной принадлежности", организатором убийства Павла Шеремета. По версии полиции, убийство белоруса Шеремета должно было привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям.

К своему замыслу он привлек жительницу Киева, волонтера Юлию Кузьменко (Лиса) и контрактницу Яну Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

По версии следствия, именно Антоненко руководил действиями членов группы, распределил между ними роли, купил боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время убийства. За Шереметом долго следили, при этом подозреваемые для маскировки якобы использовали парики, солнцезащитные очки и сменную одежду.

За несколько дней до преступления одна из подозреваемых - Яна Дугарь - якобы дважды приходила на улицу Ивана Франко, чтобы установить, где Шеремет паркует автомобиль. После чего ночью 20 июля 2016 года Кузьменко в присутствии Антоненко прикрепила к днищу машины самодельную бомбу, для изготовления которой была использована взрывчатка "гексоген" с поражающими элементами противопехотной мины МОН-50 и электродетонатором с дистанционным управлением.

Утром того же дня она дождалась, когда Шеремет сядет в машину, подъедет к перекрестку, и привела взрывное устройство в действие. В результате взрыва журналист получил тяжелейшие травмы и скончался.

Кузьменко и Антоненко арестованы, а Дугарь находится под домашним арестом.