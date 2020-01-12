В воскресенье, 12 января, в Иране возобновились антиправительственные протесты из-за сбитого украинского самолета, который военные по ошибке приняли за крылатую ракету.
Об этом сообщает Reuters.
"Они лгут, что наш враг - это Америка, наш враг - прямо здесь", - скандировала группа протестующих возле университета в Тегеране.
in Tehran's Azadi Square, regime agents shoot at people.— Ghazale (@Ghazale37254740) January 12, 2020
12.01.2020 #Tehran #Iran#IslamicRegimeMustGo #IranProtests2020 #FinishIslamicRepublic#HearTheVoiceOfIranians @NikkiHaley @hrw @BorisJohnson @RichardGrenell @IvankaTrump @mdubowitz @SecPompeo @realDonaldTrump pic.twitter.com/NYeivz0T8Y
Также протестующие скандировали "Смерть диктатору", имея в виду верховного лидера Исламской Республики аятоллу Али Хаменеи.
Протесты также проходят на площади Азади (Свободы) в Тегеране. На видео, размещенных в твиттере, показаны протесты в других городах.
Сегодняшние акции проходят несмотря на то, что накануне полиция Ирана разогнала участников аналогичных выступлений, применив против них слезоточивый газ.
Согласно сообщениям в твиттере, силы безопасности Исламской республики начали жестокое подавление протестов. Против демонстрантов применили слезоточивый газ.
#BREAKING: #IranProtests against #Iran's Islamic Regime is now started across #Tehran over shot-down of Flight #PS752 by #IRGC. Video recorded minutes ago shows Iranians chanting slogans against dictator #Khamenei in Azadi (Shahyad) Square of #TEHRAN 👇 pic.twitter.com/5H9fYAHFGT— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) January 12, 2020
Президент США Дональд Трамп предостерег Тегеран от атак на демонстрантов.
"Обращаюсь к лидерам Ирана: не убивайте ваших демонстрантов! Вы уже убили или бросили в тюрьму тысячи людей, и мир наблюдает [за вами]. Что более важно, США тоже наблюдают. Верните Интернет и разрешите журналистам свободно перемещаться! Перестаньте убивать великий иранский народ!", - написал он в твиттере.
Обновление 21.50. Протестующие сообщают о "жестоком и ужасающем" разгоне. В соцсетях сообщают о погибших.
Также отмечается, что полиция, кроме слезоточивого газа, при разгоне демонстрации применила дубинки и пули. По крайней мере один человек убит. Есть раненые. На брусчатке видны лужи крови. Слышны звуки выстрелов.
#BreakingNews— 🇫🇷Amreen Nazanin Rajavi(Amy) (@Amreen__Rizvi) January 12, 2020
Iranian mulla terrorists again started to killing innocent iranian People
One protester killed And One women injured
People in Iran need coverage from Main stream media around the world. everyone most hear their voice
Please RT And share#IranProtests #Iran pic.twitter.com/9Cf9bW8aBq
حرومزاده ها دارن دوباره با گلوله جنگی به مردم شلیک میکنن#IranProtests pic.twitter.com/zTG6oIp3aL— Andromeda (@llAndromeda) January 12, 2020
Самолет регулярного рейса Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из семи стран, большинство из них - граждане Ирана.
Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.