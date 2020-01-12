В воскресенье, 12 января, в Иране возобновились антиправительственные протесты из-за сбитого украинского самолета, который военные по ошибке приняли за крылатую ракету.

Об этом сообщает Reuters.

"Они лгут, что наш враг - это Америка, наш враг - прямо здесь", - скандировала группа протестующих возле университета в Тегеране.

Также протестующие скандировали "Смерть диктатору", имея в виду верховного лидера Исламской Республики аятоллу Али Хаменеи.

Протесты также проходят на площади Азади (Свободы) в Тегеране. На видео, размещенных в твиттере, показаны протесты в других городах.

Сегодняшние акции проходят несмотря на то, что накануне полиция Ирана разогнала участников аналогичных выступлений, применив против них слезоточивый газ.

Согласно сообщениям в твиттере, силы безопасности Исламской республики начали жестокое подавление протестов. Против демонстрантов применили слезоточивый газ.

Президент США Дональд Трамп предостерег Тегеран от атак на демонстрантов.

"Обращаюсь к лидерам Ирана: не убивайте ваших демонстрантов! Вы уже убили или бросили в тюрьму тысячи людей, и мир наблюдает [за вами]. Что более важно, США тоже наблюдают. Верните Интернет и разрешите журналистам свободно перемещаться! Перестаньте убивать великий иранский народ!", - написал он в твиттере.

Обновление 21.50. Протестующие сообщают о "жестоком и ужасающем" разгоне. В соцсетях сообщают о погибших.

Также отмечается, что полиция, кроме слезоточивого газа, при разгоне демонстрации применила дубинки и пули. По крайней мере один человек убит. Есть раненые. На брусчатке видны лужи крови. Слышны звуки выстрелов.

#BreakingNews



Iranian mulla terrorists again started to killing innocent iranian People



One protester killed And One women injured



People in Iran need coverage from Main stream media around the world. everyone most hear their voice



Please RT And share#IranProtests #Iran pic.twitter.com/9Cf9bW8aBq — 🇫🇷Amreen Nazanin Rajavi(Amy) (@Amreen__Rizvi) January 12, 2020

حرومزاده ها دارن دوباره با گلوله جنگی به مردم شلیک میکنن#IranProtests pic.twitter.com/zTG6oIp3aL — Andromeda (@llAndromeda) January 12, 2020

Самолет регулярного рейса Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из семи стран, большинство из них - граждане Ирана.

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.