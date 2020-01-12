В столице Ирана Тегеране разместили траурные плакаты про сбитый самолет "Международных авиалиний Украины".

Фото: ТАСС

Жители сделали это в знак солидарности с жертвами авиакатастрофы, которая случилась утром 8 января, передает российское агентство ТАСС.

Все плакаты подписаны словами "Мы все страдаем вместе с вами" и "Соболезнования семьям погибших".

На одном из плакатов нарисован самолет, который рассыпается на человеческие сердца. На другом - карта Ирана, выложенная лепестками роз.

Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

Также есть плакаты с числом 176 - количество жертв в результате авиакатастрофы самолета под иранской столицей Тегераном.

Напомним, в Иране вторые сутки проходят массовые протесты из-за сбитого украинского самолета, который военные по ошибке приняли за крылатую ракету.