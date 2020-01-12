По меньшей мере четыре летчика и три иракских солдата получили ранения.

Несколько ракет попали в иракскую авиабазу к северу от Багдада, где базируются американские войска.

Об этом сообщает Аljazeera со ссылкой на официальные лица и военные источники.

Согласно сообщению, по меньшей мере четыре иракских летчика были ранены.

Большинство американских летчиков, дислоцированных на авиабазе Балад в 80 км к северу от Багдада, уже покинули страну, сообщило в воскресенье информационное агентство AFP со ссылкой на военные источники.

По словам сотрудника полиции северной иракской провинции Саладин, один снаряд попал на взлетно-посадочную полосу авиабазы Балад, а другой - в ворота. В результате обстрела пострадали три иракских солдата, которые находились на страже у ворот авиабазы.

Пока никто не взял ответственности за нападение, которое произошло на фоне напряженности в отношениях между США и Ираном в течение последних двух недель.

Напомним, ранее на этой неделе Тегеран запустил более десяти баллистических ракет с иранской территории в направлении как минимум двух военных баз в Ираке, на которых размещаются военнослужащие США. После атаки США запретили все гражданские перелеты над воздушным пространством Ирана и Ирака, а также над водами Персидского и Оманского залива.

В ночь на 8 января обстрелу также подвергся аэропорт Эрбиля, сообщили в Пентагоне. Как заявил президент США Дональд Трамп, в результате атаки никто не пострадал, а базам был нанесен минимальный урон.

Ответственность за атаку взял Корпус стражей исламской революции (КСИР), который назвал свои действия ответом на гибель генерала Касема Сулеймани.

Вашингтон в ответ на обстрелы американских объектов ввел против Тегерана дополнительные экономические санкции. По словам американского лидера, "мощные санкции будут действовать до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение". Ранее Трамп обещал нанести удар по 52 целям в Иране, если Тегеран атакует американцев или их объекты в регионе.

8 января иранская ракета сбила самолет регулярного рейса Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Погибли 176 человек.

Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.