Путин и Макрон обсудили конфликт на Донбассе

Президенты России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон в воскресенье, 12 января, провели телефонный разговор, в котором, среди прочего, затрагивались тематика "внутриукраинского конфликта" и положение дел в Сирии.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В связи с напряженной ситуацией вокруг Ирана президенты России и Франции отметили необходимость проявления всеми сторонами сдержанности и высказались в пользу продолжения усилий, направленных на сохранение совместного всеобъемлющего плана действий.

Также подробно была рассмотрена ливийская проблематика.

Отмечается, что в контексте российско-турецких договоренностей, достигнутых 8 января в Стамбуле, подчеркнута важность соблюдения обеими сторонами конфликта объявленного с 12 января режима прекращения огня.

Также подтверждена готовность оказывать содействие политико-дипломатическому урегулированию кризиса, выражено намерение всемерно способствовать успешному проведению планирующейся в Берлине международной конференции по Ливии.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели переговоры. В ходе встречи Путин снова потребовал внести "особый статус Донбасса" в Конституцию Украины.