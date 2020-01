В Киеве вечером 13 января прошел пикет посольства Ирана на Круглоуниверситетской улице.

Как сообщает корреспондент LB.ua, несколько человек пришли, чтобы выразить солидарность и поддержку антиправительственным акциям, которые прошли в Тегеране после авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины". Участники принесли с собой распечатанную на бумаге фразу на английском и арабском: In memory of killed protestants in Iran ("В память об убитых протестующих в Иране").

Фото: LB.ua

Другой участник провел параллель с малайзийским "боингом", который в 2014 году сбили в небе на Донбассе российские военные. "Диктатура убивает", - написал он на листе бумаги.

Фото: LB.ua

Возле фасада посольства уже несколько дней находится стихийный мемориал. Там стоит накрытый черной скатертью стол с фотографией убитого американцами генерала Касема Сулеймани, снимок сбитого лайнера с датой крушения – 08.01.2020.

Активисты оставили рядом свои цветы и таблички.

