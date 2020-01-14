В Сети появилось снятое на камеру наблюдения видео, которое подтверждает, что самолет МАУ 8 января в Иране был сбит двумя ракетами.

На записи видно последовательный запуск двух ракет, попадание в самолет и его падение.

Видео опубликовал в своем твиттере иранский журналист Бенгам Голипур.

"Новое видео стрельбы по украинскому самолете МАУ. Стреляли двумя ракетами", - написал он.

فیلمی جدید از شلیک به #هواپیمای_اوکراینی

شلیک دو موشک pic.twitter.com/4K7Nnw5Hsm — Behnam Gholipour (@beehnam) January 14, 2020

Напомним, самолет регулярного рейса Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из семи стран, в том числе 11 украинцев (девять членов экипажа и две пассажирки).

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.