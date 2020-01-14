С начала суток на Донбассе ранены двое военнослужащих

С начала текущих суток российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате двое военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Три обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": неподалеку Новотроицкого и Марьинки - из стрелкового оружия; вблизи населенного пункта Невельское - из крупнокалиберных пулеметов.

Пять обстрелов боевики совершили в районе ответственности группировки "Север": рядом с Луганским - из станковых противотанковых гранатометов; трижды в районе населенного пункта Орехово - из артиллерийских систем 122 калибра - 8 снарядов, из минометов калибра 120 мм - 28 мин, из 82-мм миномета - 8 мин, а также применил автоматические гранатометы; вблизи Крымского - с миномета калибра 82 мм - 8 мин и из крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, на 16 января запланировано первое в этом году заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.