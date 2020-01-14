Судья поддержал отвод новой группы прокуроров в деле о расстреле Небесной сотни (обновлено)

Следующее заседание состоится после назначения новой группы прокуроров, им также дадут два месяца на ознакомление с делом.

Сегодня в Святошинском суде должны были продолжить слушание дела по обвинению пятерых бывших "беркутовцев" Олега Янишевского, Сергея Тамтуры, Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко в преступлениях, которые привели к смерти 48 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Экс-"беркутовцы" участия в процессе не принимали. Во время выяснения причин неявки обвиняемых защита заявила, что с ними нет связи с 29 декабря (со дня их обмена на украинских пленных, - авт.).

Прокурор Мазепина, представитель новой группы прокуроров, предоставила суду постановление о смене группы прокуроров.

Судья Дячук заявил, что никакой официальной информации о том, что обвиняемых обменяли, у него нет, и о том, что произошло с ними, известно только из СМИ. Также он рассказал, что материалы дела из Апелляционного суда он еще не получал.

Фото: Мария Лебедева

Адвокат Евгения Закревская заявила ходатайство об отводе новой группы прокуроров, обосновывая это тем, что эта группа прокуроров нанесла вред авторитету прокуратуры, и исходя из их поведения в Апелляционном суде во время слушания жалобы о смене меры пресечения, они являются предвзятыми и не способными представлять государственное обвинение.

“Сами прокуроры признали свою зависимость, демонстрируя суду постановление Генерального прокурора о политической договоренности. Они знали, что при смене меры пресечения обвиняемых мы больше не увидим. Все обвиняемые в тот же вечер нарушили меру пресечения и пересекли линию разграничения” - заявила во время зачитывания заявления Закревская.

Фото: Мария Лебедева

Прокуроры, по мнению адвоката, подтвердили свою зависимость от чьих-то указаний и то, что находятся под давлением и не принимают самостоятельных процессуальных решений. "Прокуроры предоставили суду доказательство незаконного влияния президента на генерального прокурора и незаконного влияния генпрокурора, а новые прокуроры признали, что поддались этому влиянию, исполняя внепроцессуальные указания Генпрокурора", - пояснила Закревская.

Ее поддержали все остальные адвокаты потерпевших и сами потерпевшие. Судья объявил, что считает необходимым безотлагательно рассмотреть отвод новым прокурорам.

Фото: Мария Лебедева

"Прошу суд также учесть, что адвокатом потерпевших подано заявление о совершении преступлении Генеральным прокурором Русланом Рябошапкой, для этого готова вся доказательная база”, - заявил суду один из потерпевших, Владимир Голоднюк, отец убитого Устима Голоднюка. Позже адвокат Виталий Тытыч подтвердил, что соответствующее заявление от него подано в Госбюро расследований.

Адвокаты обвиняемых экс-"беркутовцев" заявили, что не видят оснований для отвода прокуроров. "Прокуроры в Апелляционном суде честно заявили свою позицию, подкрепили документами" - заявил адвокат Решко.

Фото: Мария Лебедева Адвокаты беркутовцев

"А касательно того, что было сказано по поводу генерального прокурора - как говорил Высоцкий, - жираф большой, ему виднее" - добавил он.

"Надеюсь, генпрокурор не сочтет эти слова оскорбительными", - прокомментировал судья Дячук.

Протест против своего отвода заявили и сами прокуроры. Они заявили, что не видят причин для отвода, но также упомянули, что не могут игнорировать практику Европейского Суда по правам человека, которая не позволяет не рассматривать заявленный отвод.

Фото: Мария Лебедева На процесс пришли родственники обвиняемых (первый ряд)

Адвокаты потерпевших присоединились к сказанному и попросили аргумент о ЕСПЧ учесть. На что прокуроры заявили суду, что не хотят, чтобы их заявление воспринимали как общее с потерпевшими. “Вот видите, эти прокуроры даже не могут свою позицию изложить в суде понятно”, - заметил адвокат Виталий Тытыч, после чего судьи удалились на совещание.

Суд принял решение удовлетворить отвод прокуроров, мотивируя это в том числе тем, что никто не имеет права вмешиваться в работу прокурора или влиять на него. Суд огласил, что продолжит заседание после назначения новой группы прокуроров, предоставляя им два месяца на ознакомление с делом.

Фото: Мария Лебедева Адвокаты потерпевших сделали заявление перед сми, подводя итоги

Обновление. После заседания потерпевшие сообщили, что прямо сейчас они идут под офис Генерального прокурора и будут проводиться там гражданскую акцию с требованием вернуть в дело старую группу прокуроров.

Напомним, 28 декабря Апелляционный суд принял решение изменить меру пресечения всем пятерым обвиняемым экс-”беркутовцам” на личное обязательство, из них трое (Янишевский, Зинченко, Аброськин) находились под стражей и двое (Маринченко, Тамтура) - под домашним арестом. Коллегия судей под председательством судьи Татьяны Васильевой приняла во внимание постановление генрокурора Рябошапки о смене группы прокуроров, после чего приняла во внимание письмо от генпрокурора о том, что пятеро обвиняемых экс-"беркутовцев" внесены в список на обмен и поэтому им необходимо изменить меру пресечения.

Ранее над делом работала группа прокуроров в составе Алексея Донского, Игоря,Земскова, Яниса Симонова. После предыдущего заседания в Святошинском суде эти прокуроры заявили, что никаких ходатайств или заявлений относительно смены меры пресечения подавать не собираются.