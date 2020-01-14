Прокуратура Киева открыла дело по прорыву магистрального трубопровода возле Ocean Plaza

Столичная прокуратура открыла уголовное производство по факту прорыва магистрального трубопровода на ул. Антоновича возле ТРЦ Ocean Plaza. Об этом сообщили в пресс-центре Офиса Генпрокурора.

По факту происшествия прокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту прорыва теплотрассы возле ТРЦ Ocean Plaza с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса.

В рамках досудебного расследования продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия.

Напомним, вечером 13 января на в Киеве на ул. Антоновича прорвало трубу теплотрассы из-за чего затопило торгово-развлекательный центр ТРЦ Ocean Plaza. В результате госпитализировали семерых пострадавших, всего травмировано десять человек. Спасатели также эвакуировали семерых пассажиров из маршрутки №825, которая провалилась в яму на дороге, и троллейбуса, оказавшегося в паровом занавесе.

В "Киевтеплоэнерго" сообщали, что повреждения теплосети возле ТРЦ будут ликвидированы до утра 15 января, движение транспорта по улице Антоновича планируют возобновить завтра во второй половине дня.