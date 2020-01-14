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Прокуратура Киева открыла дело по прорыву магистрального трубопровода возле Ocean Plaza

Дело открыто по статье о нарушении правил использования промышленной продукции.

Прокуратура Киева открыла дело по прорыву магистрального трубопровода возле Ocean Plaza
Фото: Lb.ua

Столичная прокуратура открыла уголовное производство по факту прорыва магистрального трубопровода на ул. Антоновича возле ТРЦ Ocean Plaza. Об этом сообщили в пресс-центре Офиса Генпрокурора. 

По факту происшествия прокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту прорыва теплотрассы возле ТРЦ Ocean Plaza с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса.

В рамках досудебного расследования продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия.

Напомним, вечером 13 января на в Киеве на ул. Антоновича прорвало трубу теплотрассы из-за чего затопило торгово-развлекательный центр ТРЦ Ocean Plaza. В результате госпитализировали семерых пострадавших, всего травмировано десять человек. Спасатели также эвакуировали семерых пассажиров из маршрутки №825, которая провалилась в яму на дороге, и троллейбуса, оказавшегося в паровом занавесе.

В "Киевтеплоэнерго" сообщали, что повреждения теплосети возле ТРЦ будут ликвидированы до утра 15 января, движение транспорта по улице Антоновича планируют возобновить завтра во второй половине дня.

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