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Новым прокурорам по делу Майдана заявили отвод

Сами прокуроры заявили, что оснований для их отвода нет.

Новым прокурорам по делу Майдана заявили отвод
Фото: Цензор

На заседании Святошинского райсуда Киева по рассмотрению дела о расстрелах на Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года представительница потерпевших Евгения Закревская заявила отвод новоназначенным прокурорам по делу. Об этом сообщил "Укринформ"

"Заявляю отвод всей группе прокуроров, в том числе присутствующим - Шеваленко, Субботину, Мазепиной", - уточнила Закревская.

В рамках мотивации своего заявления об отводе она указала на детали течения рассмотрения апелляционных жалоб на меры пресечения экс-беркутовцам, обвиняемым по делу о расстрелах на Институтской.

По мнению Закревской, эти прокуроры "не являются независимыми, являются предвзятыми и находятся под незаконным влиянием, а потому подлежат отводу".

Другие представители потерпевших, в частности Виталий Тытыч, Елена Сторожук, а также сами пострадавшие поддержали этот отвод.

В свою очередь адвокат экс-беркутовцев Стефан Решко отметил, что суд не имеет оснований рассматривать этот отвод, и попросил суд отказать в удовлетворении отвода.

Другие адвокаты обвиняемых также заявили, что нет оснований считать новых прокуроров по делу предвзятыми, и попросили суд не удовлетворять этот отвод.

Кроме того, сами прокуроры заявили, что оснований для их отвода нет. После этого суд удалился в совещательную комнату.

Также в начале судебного заседания судья Сергей Дьячук отметил, что "суду стало известно, что обвиняемым изменены меры пресечения на личное обязательство", и этих обвиняемых обменяли 29 декабря.

Дьячук подчеркнул, что суду эта информация известна "исключительно из СМИ", поскольку никакой официальной информации по этому поводу Святошинский районный суд "на момент захода в помещение не получил".

Он спросил у адвокатов обвиняемых, какой они владеют информацией по этому поводу.

Адвокат Решко, обращаясь к судье Дьячуку, отметил, что сообщенная информация соответствует действительности.

По словам адвоката, 29 декабря, экс-беркутовцев доставили на КПВВ "Майорское", и это последний раз, когда он с ними общался.

"Более 2 недель не имеем контактов с нашими подзащитными ... И у нас как у защитников даже нет полного текста судебного решения, принятого 28 декабря (об изменении меры пресечения на личное обязательство экс-беркутовцам), - заявил Решко.

Напомним, 29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и так называемыми "ДНР" и "ЛНР". Из плена боевиков вернулись 76 украинцев.

В рамках обмена Украине в частности передала бывших беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Институтской.

30 декабря адвокаты этих экс-беркутовцев обратились к президенту Владимиру Зеленскому с призывом пересмотреть события Революции достоинства и дать им "адекватную правовую оценку".

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