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SkyUp запустит четыре новых рейса в Италию

Рейсы будут летать в Ламецию-Терме, Бергамо, Болонью и Рим.

SkyUp запустит четыре новых рейса в Италию
Фото: skyup.aero

Украинская авиакомпания SkyUp начала продажу билетов на четыре новые маршрута в Италию из Киева и регионов. Об этом сообщает "Укринформ".

"14 января 2020 года авиакомпания SkyUp Airlines открывает продажу билетов на новые направления в Италию. Ламеция-Терме, Бергамо, Болонья и Рим присоединятся к шести ранее открытым итальянским городам и с сегодняшнего дня доступны для бронирования на сайте авиакомпании. Новые рейсы будут выполняться не только из столицы Украины, но и из регионов: Одессы, Харькова, Львова", - сказано в сообщении.

Вылеты из Киева в Ламецию-Терме будут проходить по средам и субботам - с 30.05.20 по 30.09.20; в Бергамо - по понедельникам, средам и субботам с 29.03.20 по 24.10.20; в Болонью и Рим - по вторникам, четвергам и воскресеньям с 29.03.20 по 24.10.20. Стоимость билета: от 2083 грн (Ламеция), от 1532 грн (остальные города).

Напомним, SkyUp меняет правила перевозки пассажиров и багажа с 16 января. Изменения коснутся на тарифы багажа, правила перевозки ручной клади, детей и животных.

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