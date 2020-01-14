За сутки на Донбассе произошло шесть обстрелов

За сутки 13 января в зоне боевых действий на Донбассе произошло шесть обстрелов, пострадавших с украинской стороны нет. Противник применял запрещенное Минскими договоренностями оружие – минометы калибра 120 и 82 мм, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Стрелковое оружие было применено по позициям украинских защитников неподалеку Васильевки. Рядом с н.п. Зайцевое и Луганское обстрелы велись из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Рядом с Ореховым – из 120-мм минометов противник выпустил 20 мин, из минометов калибра 82 мм – 10 мин, а также стрелял из автоматических станковых гранатометов. Неподалеку Новотошковского – из минометов калибра 120 мм и 83 мм по три мины, поблизости Новолуганского – из ручных противотанковых гранатометов крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – сообщили в министерстве.

С начала суток 14 января по состоянию на 7 утра силы противника огневой активности не проявляли.

Напомним, за сутки 12 января российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В ходе обстрелов украинские военнослужащие не пострадали.