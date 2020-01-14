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В селе возле Харькова не демонтировали Чапаева

На памятнике не нашли табличек, подтверждающих, что это красный командир.

Миньковский сельсовет в Харьковской области отказался демонтировать памятник Василию Чапаеву.

Об этом говорится в фейсбук-группе "Декоммунизация".

Фото: facebook.com/DecommunizeUkraine

Местные чиновники отказываются демонтировать памятник, ссылаясь на отсутствие документов и его аварийность.

"В центре села Минковка действительно находится памятник-бюст, балансодержатель неизвестный, никаких табличок и подтверждающих исторических документов на него в сельском совете, сельской библиотеке нет", - говорится в ответе сельского главы.

По ее словам, рассматривался вопрос передачи бюста в Национальный мемориальный комплекс "Высота маршала И.С.Конева", но аварийное состояние не позволяет этого сделать.

В то же время руководитель проекта "Декоммунизация. Украина" Вадим Поздняков в комментарии LB.ua сказал, что "если памятник на протяжении 30 дней не демонтируют, мы приедем и исполним закон".

Василий Чапаев был начальником дивизии Красной армии во время гражданской войны в России, поэтому установленные ему памятники подлежат декоммунизации в рамках принятого в 2015 году закона.

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, Корреспондент
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