В Харьковской области сотрудники СБУ блокировали масштабную контрабанду наркотиков и психотропных веществ из Европейского Союза. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что контрабандные поставки наркотиков наладил гражданин одной из стран ЕС, который учится в украинском университете.

Он также планировал создать сеть их сбыта на территории Харьковской и соседних областей. Перемещение партий амфетамина, мефедрона, экстази и ЛСД злоумышленник осуществлял лично, скрывая их при пересечении границы в личных вещах.

Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники СБУ задержали организатора канала в Харькове во время сбыта очередной партии психотропных за 200 тысяч гривен. У злоумышленника изъяли полимерный пакет с амфетамином общим весом почти один килограмм.

Фото: ssu.gov.ua

Задержанному иностранцу сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 305 (контрабанда психотропных веществ в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 307 (сбыт психотропных веществ в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, раннее в аэропорту "Борисполь" задержали жительницу Сум, которая пыталась ввезти в Украину партию экстази в пакете со сладостями. Правоохранители установили, что женщина планировала наладить незаконные поставки экстази в Украину.

"Товар" злоумышленница планировала привозить из зарубежных путешествий.