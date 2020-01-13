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В Запорожской области столкнулось 7 авто, среди них скорая и полицейская

На автодороге был гололед, некоторые пострадавшие уверяют, что на участке были неправильно расставлены дорожные знаки.

В Запорожской области столкнулось 7 авто, среди них скорая и полицейская
Фото: "Укринформ"

Под Запорожьем на одном и том же участке произошли 7 ДТП подряд, среди участников есть сотрудники полиции и ГСЧС, а среди пострадавших - медики. Об этом сообщило агентство "Укринформ" с места происшествия.

Первая авария случилась примерно в 7:40. Не справилась с управлением и въехала в кювет водитель Ford.

"Мы оказывали помощь пострадавшей. Женщина съехала с дороги в кювет, вызвала "скорую" и полицию. В момент, когда мы оказывали помощь женщине, в наш автомобиль влетел легковой автомобиль (ВАЗ 21099), а мы в свою очередь, въехали в автомобиль полицейских, которые оформляли ДТП", - рассказал медик Александр Бабак.

На место происшествия вызвали вторую бригаду врачей и еще один наряд полиции. Но уже через полчаса на этом же участке произошла вторая авария.

"Я стал одним из участников ДТП. Аварийный знак на дороге стоял не в том месте. У меня был выбор: выехать на встречную полосу, где на тот момент ехали автомобили, или же немного притормозить и въехать в автомобиль полиции. Я выбрал второй вариант. После столкновения с полицейской Toyota машину занесло, и я въехал в еще одну машину. Из-за гололеда на дороге автомашину занесло", - рассказал Илья Монаков.

Монаков является сотрудником ГСЧС. Говорит, ехал на переаттестацию в Запорожье на собственном автомобиле. Мужчина уверен, что авария произошла из-за неправильно расставленных аварийных знаков. После аварии их якобы переставили. В то же время правоохранители говорят, что вторая авария произошла из-за несоблюдения скоростного режима.

Утром ГСЧС предупреждало, что на трассе М-18 на участке между Запорожьем и Васильевкой гололед, сотрудники автодора должны были обработать дорогу специальной смесью.

Напомним, утром, 11 января в Ровенской области на трассе "Киев-Чоп" произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в результате чего пострадали три человека. Водитель автомобиля Dodge, 37-летний житель Ровно, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с тремя автомобилями. 

У него диагностировали закрытую травму живота и ноги. Его из авто деблокировали спасатели. По внешним признакам водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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