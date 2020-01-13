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Папа-эмерит Бенедикт XXI выступил против пересмотра правила целибата

"Способность отказаться от супружества, стала критерием священнического служения".

Папа-эмерит Бенедикт XXI выступил против пересмотра правила целибата
Фото: EPA/UPG

Папа-эмерит Бенедикт XVI в соавторстве с кардиналом Робертом Сарой написал книгу "Из глубины наших сердец", в которой призвал Римо-католическую церковь не пересматривать правило целибата.

Как сообщает Credo, она стала реакцией на предложения разрешить рукоположение в священники женатых мужчин в регионе Амазонки.

Бенедикт XXI заявил, что не может молчать по этому вопросу, так как считает целибат необходимым.

Папа отметил что католическая церковь всегда ценила брак и считала его Божьим даром, но служение Богу так же требует полного дарения человеком себя. Поэтому "способность отказаться от супружества, чтобы полностью отдать себя в распоряжение Богу, стала критерием священнического служения".

Напомним, что в октябре 2019 года стало известно, что Ватикан готов обсуждать отмену запрета на брак для священников в туземных общинах Амазонии. Это связано с острой нехваткой священнослужителей в этом регионе. В подавляющем большинстве селений в регионе некому проводить еженедельные службы, а в некоторых священника видят всего раз в год.

Окончательное решение остается за Папой Римским Франциском.

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