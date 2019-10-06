Ватикан готов обсуждать отмену запрета на брак для священников

Речь идет об исключительно об Амазонии, где остро не хватает священников.

Ватикан готов обсуждать идею рукоположения женатых католиков в священники - но только если речь идет об индейцах Южной Америки.

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Будущее католической церкви в отдаленных регионах Бразилии, где жители джунглей видят священника порой не чаще раза в год, стало поводом созвать специальную ассамблею синода, посвященную Амазонии.

Амазонский синод продлится три недели: папа Франциск и 184 епископа из Южной Америки будут обсуждать проблемы Амазонии в целом, в том числе вырубку дождевых лесов, которая, как утверждают ученые, вносит существенный вклад в глобальное потепление.

Пункт об отмене целибата в документах синода привлек всеобщее внимание. Но предложение касается исключительных случаев: в туземных общинах предлагается назначать в служение более старших, авторитетных мужчин, предпочтительно из местных, - даже если они женаты.

Епископы из разных стран континента поддерживают такой выход из кадрового кризиса, с которым сталкивается католическая церковь. Священников в Амазонии остро не хватает. В 85% селений в регионе ежевоскресное причастие невозможно, а в некоторых священника видят всего раз в год.

"Единогласного одобрения для столь радикального предложения на синоде ожидать не стоит. Эту встречу епископов в Ватикане уже называют скандальной. В прессу просочилось высказывание немецкого кардинала Вальтера Брандмюллера, который сказал, что с Амазонского синода начнется саморазрушение Римской церкви", - говорится в сообщении.

В любом случае роль этого совещания лишь рекомендательная - окончательное решение примет Папа.

Несмотря на приверженность основной массы католического священства целибату, в их рядах уже есть женатые мужчины. В этом десятилетии ряд англиканских священников (ветви христианства, формально возглавляемой британским монархом и действующей в Британии и бывших колониях по всему миру) обратились в католичество и перешли под эгиду Ватикана - в знак протеста против того, что англиканская церковь начала рукополагать женщин.

Англиканским пасторам жениться всегда дозволялось, и при переходе в католичество женатые священники, разумеется, не стали разводиться - и Ватикан этого не требовал.

Напомним, в мае 2016 г. СМИ сообщали, что Папа Франциск объявил о возможности возведения женщин в сан диакона.