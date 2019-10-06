Нестор Шуфрич: "У нас никому не запрещено ездить в РФ и встречаться с кем бы-то ни было"
Нестор Шуфрич: "У нас никому не запрещено ездить в РФ и встречаться с кем бы-то ни было"
На Майдане прошло вече против "формулы Штайнмайера" (обновлено)
На Майдане прошло вече против "формулы Штайнмайера" (обновлено)
"Раньше отношение было "эти бендеровцы", а сейчас "это наши, не отпускайте их", - экс-глава Попаснянской РГА Шакшун
"Раньше отношение было "эти бендеровцы", а сейчас "это наши, не отпускайте их", - экс-глава Попаснянской РГА Шакшун
​Украинская актриса Марина Куклина умерла
​Украинская актриса Марина Куклина умерла
Александр Данилюк: "Катализатором выступила ситуация вокруг "Приватбанка"
Александр Данилюк: "Катализатором выступила ситуация вокруг "Приватбанка"
В центре Днепра под общежитием просел асфальт, студентов эвакуировали из-за угрозы обвала (обновлено)
В центре Днепра под общежитием просел асфальт, студентов эвакуировали из-за угрозы обвала (обновлено)
Лікар може сісти або Про що нам нагадує історія хірурга-трансплантолога Олега Котенка
Лікар може сісти або Про що нам нагадує історія хірурга-трансплантолога Олега Котенка
Зеленский исключил сокращение льгот участникам боевых действий
Зеленский исключил сокращение льгот участникам боевых действий
Стало известно о втором осведомителе разговора Трампа с Зеленским
Стало известно о втором осведомителе разговора Трампа с Зеленским
ГлавнаяМир

Ватикан готов обсуждать отмену запрета на брак для священников

Речь идет об исключительно об Амазонии, где остро не хватает священников.

Ватикан готов обсуждать отмену запрета на брак для священников
Папа римский Франциск
Фото: nuntiare.org

Ватикан готов обсуждать идею рукоположения женатых католиков в священники - но только если речь идет об индейцах Южной Америки.

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Будущее католической церкви в отдаленных регионах Бразилии, где жители джунглей видят священника порой не чаще раза в год, стало поводом созвать специальную ассамблею синода, посвященную Амазонии.

Амазонский синод продлится три недели: папа Франциск и 184 епископа из Южной Америки будут обсуждать проблемы Амазонии в целом, в том числе вырубку дождевых лесов, которая, как утверждают ученые, вносит существенный вклад в глобальное потепление.

Пункт об отмене целибата в документах синода привлек всеобщее внимание. Но предложение касается исключительных случаев: в туземных общинах предлагается назначать в служение более старших, авторитетных мужчин, предпочтительно из местных, - даже если они женаты.

Епископы из разных стран континента поддерживают такой выход из кадрового кризиса, с которым сталкивается католическая церковь. Священников в Амазонии остро не хватает. В 85% селений в регионе ежевоскресное причастие невозможно, а в некоторых священника видят всего раз в год.

"Единогласного одобрения для столь радикального предложения на синоде ожидать не стоит. Эту встречу епископов в Ватикане уже называют скандальной. В прессу просочилось высказывание немецкого кардинала Вальтера Брандмюллера, который сказал, что с Амазонского синода начнется саморазрушение Римской церкви", - говорится в сообщении.

В любом случае роль этого совещания лишь рекомендательная - окончательное решение примет Папа.

Несмотря на приверженность основной массы католического священства целибату, в их рядах уже есть женатые мужчины. В этом десятилетии ряд англиканских священников (ветви христианства, формально возглавляемой британским монархом и действующей в Британии и бывших колониях по всему миру) обратились в католичество и перешли под эгиду Ватикана - в знак протеста против того, что англиканская церковь начала рукополагать женщин.

Англиканским пасторам жениться всегда дозволялось, и при переходе в католичество женатые священники, разумеется, не стали разводиться - и Ватикан этого не требовал.

Напомним, в мае 2016 г. СМИ сообщали, что Папа Франциск объявил о возможности возведения женщин в сан диакона.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также