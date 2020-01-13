В Николаевской области после укуса собаки от бешенства умер мужчина

В Николаевской области умер мужчина, у которого диагностировали бешенство после укуса собаки. Об этом сообщили в управлении охраны здоровья Николаевской ОГА.

"Пациент, который был госпитализирован 11 января этого года с диагнозом «Бешенство. Манифестная форма» тяжелой формы развития, умер вечером 12 января", - сказано в сообщении.

В соответствии с приказом управления здравоохранения облгосадминистрации, комиссией в составе профильных специалистов и экспертов 11 января проверено оказание профильной медицинской помощи в районе во время обращения.

Также было проверено качество оказания антирабической помощи населению района. Готовится видео-совещание с руководителями учреждений здравоохранения области по этому вопросу.

Отмечается, что ситуация находится на постоянном контроле облгосадминистрации и управления здравоохранения ОГА.

Ранее Центр общественного здоровья сообщал, что 31-летнего мужчину укусила бездомная собака еще в августе 2019 года. Он обратился за помощью, однако от профилактических прививок отказался. Больной был направлен к травматологу. Несмотря на многократные напоминания медработников по телефону, на прием не явился. Наблюдение за собакой не проводилось: животное убежало.

Напомним, в марте 2019 года в Николаеве пять человек пострадали от укусов бездомной собаки. Животное удалось отловить, анализ показал, что собака была больна бешенством. Трое пострадавших от укусов получили прививки и были направлены на амбулаторном лечении, двоих госпитализировали. Собака также вступала в драку с местными собаками, которые также были покусаны – их усыпили.