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СБУ расследует крушение "Боинга" МАУ по трем статьям УК

На данном этапе расследования идет сбор информации.

СБУ расследует крушение "Боинга" МАУ по трем статьям УК
Фото: ssu.gov.ua

Главное следственное управление Службы безопасности по поручению Офиса генерального прокурора начало досудебное расследование в связи крушением лайнера Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" по трем статьям Уголовного кодекса.

Об этом сообщили в СБУ, передает "Интерфакс-Украина".

"СБУ по поручению Офиса генпрокурора начало расследование обстоятельств авиакатастрофы Боинга по ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного или воздушного транспорта), ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в спецслужбе.

В СБУ также отметили, что на данном этапе расследования идет сбор информации.

Ранее Офис генпрокурора переквалифицировал уголовное производство в связи с авиакатастрофой с учетом данных, полученных в результате сотрудничества с международными партнерами, украинских экспертов, а также признания Ираном факта ракетного удара по украинскому самолету.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Президент Ирана Рухани в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый самолет

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