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В Днепропетровской области из водоема достали автомобиль с четырьмя телами

Погибшие - мужчина, две женщины и 14-летняя девочка.

В Днепропетровской области из водоема достали автомобиль с четырьмя телами
Фото: dp.dsns.gov.ua

В Днепропетровской области спасатели достали из водоема автомобиль с четырьмя погибшими, среди которых - несовершеннолетняя девушка.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Вишневое на местном пруду поступило в воскресенье в 19:05.

"По прибытию спасателей к месту происшествия установлено, что ориентировочно, во время следования по плотине пруда, легковой автомобиль Toyota Land Cruiser Prado съехал в водоем. Предварительно автомобиль находился в пяти метрах от берега, на глубине 2-3 метра", - говорится в сообщении.

Спасатели с помощью лебедки вытащили легковой автомобиль на берег. В салоне машины обнаружены тела четырех погибших: девушка 14 лет (дочь собственника), мужчина и две женщины.

Полиция проводит следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Напомним, в мае прошлого года в Карпатах грузовик с туристами упал в реку с высоты 40 метров.

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