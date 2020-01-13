​Полицейского, который может быть причастен к убийству мужчины в Каховке, уволили из органов внутренних дел

После расследования из органов уволили троих полицейских, еще троих - отстранили.

Полицейские Херсонской области провели служебное расследование в отношении начальника Каховского отдела полиции и работников, которые непосредственно имели отношение к расследованию убийства 26-летнего Владимира Чебукина в Каховке.

Об этом сообщается на сайте полиции.

"По итогам расследования троих работников отстранили от занимаемых должностей, троих - уволили из органов внутренних дел, еще в отношении троих сотрудников применено дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Среди уволенных - старший инспектор по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы, который отдыхал в компании с подозреваемым в убийстве. Также уволены из органов внутренних дел следователь и оперуполномоченный уголовного розыска, которые в составе следственно-оперативной группы работали на месте преступления.

Руководство Каховского отдела полиции уволено с занимаемых должностей.

Дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия получили дежурный отдела и ответственный от руководства, которые были в суточном наряде в день убийства, а также следователь, в производстве которого было уголовное дело об убийстве.

"В результате ненадлежащих первоочередных следственных действий работников Каховского отдела полиции при расследовании убийства мужчины я принял решение о проведении служебного расследования. Относительно полицейских применены самые строгие дисциплинарные взыскания", - заявил начальник областного главка полиции Александр Прокудин.

Напомним, 26-летний Владимир Чебукин получил огнестрельные ранения 1 января во время празднования Нового года от гражданского мужа бывшей жены. Нападавшего задержали, а событие квалифицировали как покушение на убийство.

3 января Чебукин умер в больнице. В тот же день Каховский суд избрал задержанному меру пресечения в виде 60 дней содержания под стражей без права внесения залога, а полиция переквалифицировала дело в "умышленное убийство".

Родственники погибшего считают, что нападавших было несколько, поскольку, по словам врачей, на теле погибшего были следы от трех видов оружия. Впоследствии выяснилось, что на момент совершения преступления подозреваемый отдыхал в одной компании с сотрудником райотдела полиции.

4 января в Каховке начались массовые акции протеста, после того, как появилась информация о попытках полиции скрыть некоторые детали, которые помогли бы расследовать убийство.