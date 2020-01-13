Офис Генпрокурора зарегистрировал производства по факту пыток в харьковской исправительной колонии

В Офисе Генпрокурора зарегистрировали три уголовных производства по фактам применения пыток в Алексеевской исправительной колонии № 25 в Харькове. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Основанием для дел стало заявление представителей общественной организации "Харьковская правозащитная группа", в котором говорится о совершении ряда преступлений должностными лицами Алексеевской исправительной колонии №25 в Харькове.

В частности, в обращении правозащитники указывают на неоднократные факты пыток осужденных в течение 2017-2019 годов с целью запугивания и дискриминации и приводят примеры избиения, удушения, связывания, применение электрического тока и совершения иных насильственных действий, оскорбляющих личное достоинство осужденных.

Также правозащитники указывали на грубое нарушение законодательства о труде.

Прокурорами Офиса в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 127 (пытки совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа с применением насилия или угрозой применения насилия), ч. 1 ст. 172 (грубое нарушение законодательства о труде) Уголовного кодекса.

Досудебное расследование в этих производствах поручено территориальному управлению Госбюро расследований в Полтаве.

Напомним, 9 января в Алексеевской исправительной колонии №25 осужденные готовили бунт с привлечением криминалитета с воли. В связи с этим в колонии был введен режим особых условий.