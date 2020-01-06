Зеленский улетел на Рождество в Оман под предлогом рабочей поездки
Зеленский улетел на Рождество в Оман под предлогом рабочей поездки
В Каховке из-за убийства 26-летнего парня начались массовые акции протеста
В Каховке из-за убийства 26-летнего парня начались массовые акции протеста
Залишки материка. Що відомо про масштабні пожежі в Австралії?
Залишки материка. Що відомо про масштабні пожежі в Австралії?
Выступление Хакамады в Киеве отменили
Выступление Хакамады в Киеве отменили
В Киеве задержали активиста, который спросил у российской блогерши о Крыме (обновлено)
В Киеве задержали активиста, который спросил у российской блогерши о Крыме (обновлено)
Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" не сумел пришвартоваться к пирсу в Стамбуле
Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" не сумел пришвартоваться к пирсу в Стамбуле
В Киеве хозяйка квартиры, которую сдавала посуточно, нашла в шкафу два трупа
В Киеве хозяйка квартиры, которую сдавала посуточно, нашла в шкафу два трупа
В Киеве мужчина, представившись продюсером, пригласил девушку домой и изнасиловал
В Киеве мужчина, представившись продюсером, пригласил девушку домой и изнасиловал
​В Одессе задержали подозреваемых в убийстве двух девушек на киевском Подоле (обновлено)
​В Одессе задержали подозреваемых в убийстве двух девушек на киевском Подоле (обновлено)
ГлавнаяПолитика

​Добкин заявил, что выкупил "у вандалов" орден "Победа" со львовского Монумента славы

По его словам, орден, который весит больше 700 килограммов, продавали как лом.

Бывший депутат Верховной Рады Михаил Добкин заявил, что "почти за полмиллиона гривен" купил у ломосборщиков орден "Победа" со львовского Монумента славы.

Фотографии барельефа Добкин опубликовал на своей странице в Instagram. По его словам, орден, который весит больше 700 килограммов, нашли в одной из местных фирм.

Фото: instagram.com/dobkinmm

"Им торговали, как ломом цветного металла. Мы выкупили его у вандалов. Почти за полмиллиона гривен. Теперь он в Харькове и ждет того времени, когда мы вернем его на прежнее место... Но, думаю, это будет не скоро", - написал Добкин.

"Монумент боевой славы Советских Вооруженных Сил" открыли во Львове в 1970 году. Ансамбль мемориала состоял из 30-метровой стелы, бетонной композиции с фигурами воинов, символизирующих основные рода войск советской армии и фигуры "Родины-матери".

Монумент славы не попал под декоммунизацию, поскольку являлся памятником, посвященным сопротивлению и изгнанию нацистских оккупантов из Украины, а потому, согласно закону, не являлся символикой коммунистического тоталитарного режима и не подлежал обязательному демонтажу.

Однако в 2017 году комиссия Львовского горсовета признала стелу аварийной, и в марте 2019 года ее демонтировали. Барельефы с нее передали в музей "Территория террора".

Звезда, которую якобы купил Добкин, была расположена на другой части монумента, не подлежащей демонтажа.

Еще в январе 2019 года звезда была на месте, но уже в марте, во время демонтажа, ее не было.

Заместитель мэра Львова Андрей Москаленко в комментарии Zaxid.net сказал, что мэрия намерена разобраться со случившимся.

"Сейчас мы проверяем информацию от всех, в том числе от подрядчика, который занимался демонтажем стелы. После нашего решения провести противоаварийные работы и установки ограждения все элементы, которые демонтировали, передали в музей и учли. Все, что мы брали на баланс, - все есть. По звезде отдельно изучим и после 8 января дадим официальную информацию", - сказал он.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также