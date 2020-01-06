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"Казус Албана" нивелирует международные усилия Украины по возвращению Крыма, - "Евросолидарность"

Политсила обратилась к правоохранителям за разъяснением.

"Казус Албана" нивелирует международные усилия Украины по возвращению Крыма, - "Евросолидарность"
Фото: Макс Левин

В партии "Европейская солидарность" считают, что "Казус Албана" нивелирует международные усилия Украины по возвращению Крыма из-под российской аннексии и призывают правоохранителей дать ответ, кто дал разрешение на въезд певцу, который ездил в Крым в нарушение украинского законодательства.

Об этом говорится в заявлении на сайте политсилы.

"Неожиданно быстро Владимир Зеленский начал воплощать в жизнь свое новогоднее поздравление "#какаяразница". Очевидно, что он не осознает, насколько его личное вмешательство и выступление шведского певца Dr.Alban в "95-м квартале" могут иметь негативные последствия для политики непризнания аннексии Крыма со стороны России", - говорится в сообщении.

"После позорного освобождения "беркутовцев" Зеленский решил показать всему миру, что в его ручном управлении не только система правосудия, но и Служба безопасности... Телефонное право" Зеленского в истории с Dr.Alban - это еще и очевидный конфликт интересов. Музыканта пустили в Украину по указанию президента для выступления в шоу-программе компании, от деятельности которой Зеленский получает немалые роялти", - подчеркивают в "Евросолидарноости".

В политсиле отметили, что новой власти пора понять, что надо защищать не интересы "95-го квартала" или своих друзей и спонсоров, а всей Украины.

"Правоохранительные органы должны как можно быстрее дать ответ украинскому обществу: кто и на каком основании снял запрет и дал разрешение на въезд в Украину певцу, который своими действиями нарушал территориальную целостность Украины", - отмечается в заявлении.

Напомним, в воскресенье разгорелся скандал вокруг визита Dr. Alban в Украину. Шведский певец, которому был запрещен въезд после концерта в аннексированном Крыму, выступил на шоу "Вечерний квартал" в Киеве. Певец заявил, что это стало возможным после "вмешательства президента" Зеленского.

Позже глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил, что президент не мог повлиять на решение относительно пропуска певца Dr.Alban на территорию страны.

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