Зеленский пожелал украинцам веселого Рождества

"Пусть год будет щедрым на исполненные надежды и чудеса, пусть воцарится согласие и наступит мир в каждой семье!".

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством.

"«Колядку колокольчиков», написанную на мелодию Николая Леонтовича, перепевают более чем в 150 вариациях. Так украинский «Щедрик» дарит рождественский дух по всему миру. Это дух надежды, добра, ожидание чуда и невероятного единения, которое царит за столом, когда семья собирается на Святой ужин", - написал президент в Фейсбуке.

"Пусть год будет щедрым на исполненные надежды и чудеса, пусть воцарится согласие и наступит мир в каждой семье! Всем вкусной кутьи! Христос рождается! Славим его!", - добавил Зеленский.

Напомним, в своем новогоднем поздравлении Зеленский предложил Украине национальную идею. Ключевой посыл новогоднего поздравления президента заключался в том, что Украина сейчас разобщена, а должна стать единой. Президент отметил, что все украинцы разные, "не идеальные и не святые, потому что просто люди, со своим недостатками и тараканами".