Рада приняла заявление в связи с катастрофой самолета МАУ в Иране (обновлено)

Фото: president.gov.ua

Верховная Рада приняла заявления в связи с гибелью пассажиров самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.

Соответствующий проект постановления №2726, который зарегистрировал глава парламентского комитета по внешней политике Богдан Яременко, поддержали 368 народных депутатов.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

В нем говорится, что Верховная Рада ожидает извинений от Ирана, войска которого сбили самолет, и настаивает на необходимости прозрачного, независимого и всестороннего расследования обстоятельств этой трагедии.

"Верховная Рада Украины призывает Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) принять меры по своевременной оценке рисков полетов гражданской авиации с целью предотвращения подобных трагедий в будущем, а также обращается ко всем международным партнерам с предложением совместно разработать для этого действенные политические и технические механизмы", - сказано в заявлении.

Украинские депутаты также выразили глубокие соболезнования семьям и близким всех погибших и парламентам стран, граждане которых стали жертвами катастрофы.

Напомним, самолет регулярного рейса Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из семи стран, в том числе 11 украинцев (девять членов экипажа и две пассажирки).

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.