Федорчак возглавлял управление четыре года.

Государственное бюро расследований во вторник, 14 января, сообщили о подозрении бывшему начальнику Главного управления ГосЧС в Одесской области Виктору Федорчаку.

Об этом говорится на сайте ГБР.

Фото: dbr.gov.ua

Экс-чиновнику вменяют халатное выполнение служебных полномочий, что привело к тяжким последствиям (ч.2 ст.367 Уголовного кодекса).

Федорчука подозревают в ненадлежащей организации надзора за пожарной безопасностью, что привело к масштабным пожарам на территории города: в лагере "Виктория" (16 сентября 2017 года), в психиатрической больнице (10 июня 2019 года), в гостинице "Токио Стар" (17 августа 2019 года), в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (4 декабря 2019 года).

В этих пожарах погибли 32 человека, а общий ущерб оценивается в 5 млн гривен.

Напомним, что Федорчак возглавлял одесское управление ГосЧС с 28 июля 2015 года по 21 декабря 2019 года.