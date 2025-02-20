ЗМІ: в Ірані торік стратили найбільше людей з 2008 року

Смертну кару застосували до 975 осіб, 31 з них були жінками.

Торік в Ірані стратили щонайменше 975 осіб. Про це пише France24 з посиланням на дані Організації з прав людини в Ірані (IHR) і французької організації “Разом проти смертної кари” (ECPM).

Обидві організації заявили, що ця цифра є найвищою з початку реєстрації страт у країні в 2008 році.

“Ця цифра “показує жахливу ескалацію застосування смертної кари Ісламською республікою в 2024 році”, ‒ йдеться в спільному звіті, у якому Іран звинувачують у використанні смертної кари як "центрального інструменту політичного гноблення".

“Ці страти є частиною війни Ісламської республіки проти власного народу, щоб зберегти свою владу”, ‒ заявив директор IHR Махмуд Амірі-Могаддам.

На тлі зростання загрози війни між Іраном та Ізраїлем протягом останніх трьох місяців року щодня у середньому страчували п'ять людей.

У звіті йдеться, що торішній показник на 17% вищий, ніж 834 страти, зафіксовані у 2023 році. З 975 страчених чотирьох публічно повішали, 31 з них були жінками, що також є найвищим показником за останні 17 років.

Правозахисні групи, які стверджують, що Іран є “найбільш плідним катом" у світі після Китаю, звинувачують владу у використанні смертної кари, щоб посіяти страх серед громадськості, особливо після того, як у 2022 році спалахнули загальнонаціональні протести.

Смертна кара залишається ключовим стовпом судової системи, заснованої на шаріаті, створеній після того, як революція 1979 року повалила прозахідного шаха.

До злочинів, які карають смертною карою в Ірані, належать вбивства, зґвалтування та злочини, пов'язані з наркотиками, а також більш розпливчасто сформульовані обвинувачення, як от “корупція на землі” та “бунт”, які використовуються проти дисидентів.

Останніми роками страти проводилися через повішення, переважно у тюремних дворах, але іноді публічно, хоча закон передбачає й інші методи.

Дві з минулорічних страт були пов’язані з загальнонаціональними протестами, які спалахнули у вересні 2022 року після смерті під вартою Махси Аміні, ірансько-курдської жінки, заарештованої за “порушення обов’язкового дрес-коду Ірану”.

Зазначимо, правозахисні групи заявили про ще 39 страт у 2024 році, які вони не змогли підтвердити через інші джерела. Згідно з підрахунками IHR, цього року в Ірані було страчено щонайменше 121 людину.