Завтра була війна
Завтра була війна
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
Чи можливі вибори 26 жовтня 2025 року?
Чи можливі вибори 26 жовтня 2025 року?
Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог прибув до Києва
Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог прибув до Києва
Трамп назвав себе королем – Білий дім "вдягнув" на нього корону
Трамп назвав себе королем – Білий дім "вдягнув" на нього корону
​В Офісі Президента почалася зустріч спецпредставника Трампа і Зеленського
​В Офісі Президента почалася зустріч спецпредставника Трампа і Зеленського
Аспірантське (не)щастя. «Система працює на те, щоб не допустити злодія, а не допомогти чесній людині»
Аспірантське (не)щастя. «Система працює на те, щоб не допустити злодія, а не допомогти чесній людині»
«За це руки хочеться відривати»: Ляшко про зниження цін на ліки і доступ до медикаментів і витратних матеріалів у лікарнях
«За це руки хочеться відривати»: Ляшко про зниження цін на ліки і доступ до медикаментів і витратних матеріалів у лікарнях
Трамп повторив заяву про "Зеленського-диктатора" – тепер наживо
Трамп повторив заяву про "Зеленського-диктатора" – тепер наживо
ГоловнаСвіт

Сенат США затвердив Кеша Патела на посаді директора ФБР

Новий керівник відомства вірить у теорії змови і збирається мститися ворогам Трампа.

Сенат США затвердив Кеша Патела на посаді директора ФБР
Кеш Пател
Фото: EPA/UPG

Номінований на посаду директора Федерального бюро розслідувань президентом Дональдом Трампом 44-річний Кеш Пател одержав необхідну підтримку у Сенаті США.

Як пише "Укрінформ", колишній прокурор мав успіх під час голосування з мінімальною перевагою: "за" висловився 51 сенатор, 49 - усі демократи та двоє республіканців - заперечували проти призначення. Зазвичай керівника ФБР затверджують майже одностайно: попередники Патела отримували понад 90 голосів. 

Велика кількість "ні" у підсумковому протоколі пов'язана з деякими висловлюваннями посадовця індійського та східноафриканського походження. Наприклад, він публічно обіцяв у перший свій робочий день "знищити офіс ФБР та перетворити його на пам'ятник глибинній державі", підтримуючи теорію змови про таємну групу необраних політиків, які нібито керували Сполученими Штатами.  

Також Пател погрожує співробітникам масовими чистками та розсекреченням великої кількості матеріалів бюро. А тим, хто брав участь у розслідуванні кримінальних справ проти Трампа, має намір заборонити доступ до таємної документації. 

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies