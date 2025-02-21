Сенат США затвердив Кеша Патела на посаді директора ФБР

Номінований на посаду директора Федерального бюро розслідувань президентом Дональдом Трампом 44-річний Кеш Пател одержав необхідну підтримку у Сенаті США.

Як пише "Укрінформ", колишній прокурор мав успіх під час голосування з мінімальною перевагою: "за" висловився 51 сенатор, 49 - усі демократи та двоє республіканців - заперечували проти призначення. Зазвичай керівника ФБР затверджують майже одностайно: попередники Патела отримували понад 90 голосів.

Велика кількість "ні" у підсумковому протоколі пов'язана з деякими висловлюваннями посадовця індійського та східноафриканського походження. Наприклад, він публічно обіцяв у перший свій робочий день "знищити офіс ФБР та перетворити його на пам'ятник глибинній державі", підтримуючи теорію змови про таємну групу необраних політиків, які нібито керували Сполученими Штатами.

Також Пател погрожує співробітникам масовими чистками та розсекреченням великої кількості матеріалів бюро. А тим, хто брав участь у розслідуванні кримінальних справ проти Трампа, має намір заборонити доступ до таємної документації.