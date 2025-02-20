Axios: США та Україна обговорюють “покращену” угоду щодо корисних копалин

Адміністрація Трампа надала Україні “покращений” проект угоди про корисні копалини між країнами після того, як Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію США.

Про це повідомляє Axios з посиланням на чиновників в Україні та США, а також інші джерела.

“В останньому проекті були суттєві покращення, і він відповідає українському законодавству”, – повідомило одне джерело.

Зазначається, що кілька помічників Зеленського заохочували його підписати оновлену пропозицію, щоб уникнути подальших конфліктів з Трампом і дозволити тому виправдати підтримку України з боку США.

Одне з джерел повідомило, що деякі статті, зокрема те, що угода перебуває під юрисдикцією суду Нью-Йорка, були видалені.

Український чиновник повідомив, що коли Зеленський зустрівся з віце-президентом США Венсом і держсекретарем Марко Рубіо в Мюнхені, вони представили йому менш зобов’язуючий проект меморандуму про взаєморозуміння щодо видобутку корисних копалин.

Втім, Зеленський сказав Венсу та Рубіо, що не може підписати документ, оскільки згідно з Конституцією України таку угоду має схвалити парламент.

“Для нас це була новина, про яку команда Зеленського ніколи не повідомляла нам до цієї зустрічі. Здавалося, це було не добросовісно”, - сказав представник адміністрації Трампа.

В свою чергу, радник Трампа з питань національної безпеки Майк Волц заявив журналістам, що Зеленському потрібно “повернутися до переговорів” щодо питання корисних копалин.