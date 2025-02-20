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Axios: США та Україна обговорюють “покращену” угоду щодо корисних копалин

Кілька помічників Зеленського пропонують підписати оновлену пропозицію США.

Axios: США та Україна обговорюють “покращену” угоду щодо корисних копалин
Дональд Трамп у кабіні сміттєвоза
Фото: ABC News

Адміністрація Трампа надала Україні “покращений” проект угоди про корисні копалини між країнами після того, як Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію США.

Про це повідомляє Axios з посиланням на чиновників в Україні та США, а також інші джерела.

“В останньому проекті були суттєві покращення, і він відповідає українському законодавству”, – повідомило одне джерело.

Зазначається, що кілька помічників Зеленського заохочували його підписати оновлену пропозицію, щоб уникнути подальших конфліктів з Трампом і дозволити тому виправдати підтримку України з боку США.

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Одне з джерел повідомило, що деякі статті, зокрема те, що угода перебуває під юрисдикцією суду Нью-Йорка, були видалені.

Український чиновник повідомив, що коли Зеленський зустрівся з віце-президентом США Венсом і держсекретарем Марко Рубіо в Мюнхені, вони представили йому менш зобов’язуючий проект меморандуму про взаєморозуміння щодо видобутку корисних копалин.

Втім, Зеленський сказав Венсу та Рубіо, що не може підписати документ, оскільки згідно з Конституцією України таку угоду має схвалити парламент.

“Для нас це була новина, про яку команда Зеленського ніколи не повідомляла нам до цієї зустрічі. Здавалося, це було не добросовісно”, - сказав представник адміністрації Трампа. 

В свою чергу, радник Трампа з питань національної безпеки Майк Волц заявив журналістам, що Зеленському потрібно “повернутися до переговорів” щодо питання корисних копалин.

  • Цього місяця Україну відвідав глава Мінфіну США Скотт Бессент і привіз чернетку угоди щодо рідкісноземельних металів. Штати хотіли отримати у власність 50% сировини як компенсацію за допомогу у війні. Володимир Зеленський не погодився йти на такий крок і угоду не підписав.

  • Опісля документ доопрацювали і передали американцям на Мюнхенській безпековій конференції

  • Згодом Зеленський розповів, що американські пропозиції стосовно доступу до українських цінних корисних копалин були чіткими лише в одному – в отриманні половини українських ресурсів, які перерахували в документі. Натомість нічого не йшлося про гарантії безпеки.
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