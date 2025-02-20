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Друга фаза ТРЦ Епіцентр в Чабанах розпочне роботу навесні Новини компаній

Будівельна готовність торгово-розважального центру складає 97%.

Вже найближчим часом Епіцентр планує відкрити другу фазу торгово-розважального центру на Одеському шосе, 8, що під Києвом. Її будівельна готовність складає 97%, а заповнюваність торгових площ - 96%.

Торгово-розважальний центр на Одеській трасі
Торгово-розважальний центр на Одеській трасі

Реалізація другої черги ТРЦ виходить на фінальний етап. Якірні магазини та оператори фуд-корту вже ведуть ремонтні роботи, а в загальних зонах завершуються оздоблювальні роботи. Зокрема, монтаж вітринного скла та ролет виконано на 85%, облаштування стель - на 92%, а підлог - на 95%. Майже завершено монтаж фризів та оздоблення колон в коридорах та атріумах, повністю змонтовано освітлення, звукове обладнання та системи оповіщення.

Ремонтні роботи виходять на фінальний етап
Ремонтні роботи виходять на фінальний етап

“Це довгоочікувана подія для нашої компанії, адже це перший проєкт, де Епіцентр виступає як девелопером, так і ритейлером. Ми не зупиняли будівництво ні на день, і зараз раді повідомити про високу будівельну готовність об’єкту, значний рівень наповненості орендарями та наближення дати відкриття”, - прокоментувала директорка з концептуального розвитку мережі Епіцентр Вікторія Зеленська.

Компанія вперше об’єднає в своєму об’єкті розваги, фуд-корт, власні формати shop in shop та магазини орендарів. Зокрема, розважальна складова буде забезпечена відкриттям великого парку сімейного дозвілля EPILAND площею понад 5000 кв. м. 

Що стосується торговельної галереї, то її наповненість складає вже 96%.Навесні в ТРЦ відкриються магазини відомих мереж Sinsay (1130 кв. м), Фокстрот (1022 кв.м), Victoria’s Secret (95 кв. м), FAMO (76 кв. м), Brabrabra  (50 кв. м), Секунда 32 (кв. м), Буква (75 кв.м) та інші. Крім того, концепція зони передбачає відкриття фуд-корту, до якого вже доєдналися Львівські круасани (52 кв. м), ресторан Menya Musashi (69 кв. м) та затишна кав’ярня Brewsel (26 кв. м).

Раніше в ТРЦ відкрилися продуктовий Food Market (3000 кв. м), зоомагазин Lapki (400 кв. м), спортивний супермаркет Intersport (1500 кв. м), дитячий магазин E.Pic (1600 кв. м), канцтовари Пиши. Малюй (300 кв.м), супермаркет електроніки та побутової техніки  ЦЕ ТЕ (1500 кв. м) , товари для дому та побуту Галереї Деко (2600 кв. м) та інші популярні shop in shop формати мережі Епіцентр.

Площа Epiland складе понад 5000 кВ.м
Площа Epiland складе понад 5000 кВ.м

“Ми залучили до співпраці відомі національні та міжнародні торгові мережі. Це для нас є найкращим підтвердженням того, що концепція “Епіцентр - EPILAND - орендна галерея” відповідає сучасним потребам ринку та споживачів”, - зазначила керівниця департаменту розвитку ТРЦ компанії Епіцентр Катерина Весна.

Нагадаємо, перша черга ТРЦ Епіцентр в с. Чабани розпочала роботу у вересні минулого року. Двоповерховий торговий об’єкт загальною площею понад 96 000 кв. м було відкрито з усіма торговими форматами мережі Епіцентр, власним озером зі штучним водоспадом та підземним паркінгом, що слугуватиме надійним укриттям для відвідувачів у випадку повітряних тривог.

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