Із 1 березня в Україні тестуватимуть електронні акцизні марки

Із 1 березня 2025 року в Україні стартує тестовий режим функціонування Електронної системи простежуваності окремих видів підакцизних товарів.

Про це повідомили у пресслужбі Державної податкової служби України.

Тестуватимуть систему обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах до 31 грудня 2025 року. У цей час продукція має бути маркована паперовими акцизними марками і додатково можуть наноситися графічні елементи електронних марок, але так, щоб не перекривати QR-код, штрих-код та інші реквізити паперової марки.

А вже із 1 січня 2026 року контроль за переміщенням вироблених або підакцизних товарів здійснюватиметься за лише допомогою електронних марок. Це стосуватиметься алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Електронна система обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет матиме такі функції:

генеруватиме серійні номери електронних марок;формуватиме унікальні ідентифікатори та/або електронні марки;

виконуватиме активацію, деактивацію та/або погашення електронних марок;складення,

внесення змін та анулювання акцизного електронного документа, до якого вносяться відомості про переміщення продукції, на яку нанесені графічні елементи електронних марок.

Замовники (виробники та імпортери, які є учасниками тестування) унікальних ідентифікаторів зможуть наносити графічні елементи електронних марок акцизного податку на кожну окрему пляшку/пачку (одиничну упаковку) алкогольного напою, тютюнового виробу та рідин, що використовуються в електронних сигаретах відповідно до закону, одночасно дотримуватись діючого порядку маркування марками акцизного податку.

У ДПС наголошують, що наразі законодавством не передбачено обов’язкової вимоги щодо маркування алкогольних напоїв еклектронними "акцизками", тому виробники можуть використовувати інші методи маркування.

До впровадження електронних марок акцизного податку підприємства повинні маркувати продукцію паперовими марками.

При цьому маркування алкогольних напоїв здійснюється таким чином:

Для пляшок – марка наклеюється П- чи Г-подібним способом через горловину.

Для упаковок (типу «Tetra Pak») – по осі верхньої площини.

Кожна марка містить двомірний штрих-код швидкого реагування та лінійний штрих-код (містить інформацію про серію та номер марки), а також визначені реквізити: