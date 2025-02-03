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Українців попередили про фейкові листи нібито від “Дії” про отримання податкового відшкодування

Листи містять посилання на фішингову сторінку, яка візуально імітує портал ID.GOV.UA. 

Українців попередили про фейкові листи нібито від “Дії” про отримання податкового відшкодування

Протягом останніх днів зафіксовано розповсюдження електронних листів, які надіслані нібито від “Дії”, щодо можливості отримання щорічного податкового відшкодування.

Про це повідомили у Державній податковій службі України.

Листи містять посилання на фішингову сторінку, яка візуально імітує портал ID.GOV.UA. 

На цій сторінці шахраї розміщують: 

  • інформацію про “щорічне податкове відшкодування”;
  • інструкції щодо проходження ідентифікації;
  • пропонують ввести особисті дані: номер мобільного телефону, ПІБ, реквізити банківської картки (номер, термін дії та CVV-код).

Отримані дані можуть бути використані для прив’язки акаунта до нового пристрою і авторизації у банківському акаунті, що дозволяє вивести кошти з рахунку.

Приклади вебпосилань на фішингові сторінки:

  • hxxps://diia-gov[.]com/sign/account/one-time/index.php?ID=c881dd31c6714f7b7bfd5954a1e47848
  • hxxps://diia-gov[.]com/sign/account/one-time/loadingReview.php?ID=c881dd31c6714f7b7bfd5954a1e47848
  • hxxps://diia-gov[.]com/sign/account/one-time/review.php?ID=c881dd31c6714f7b7bfd5954a1e47848
  • hxxps://diia-gov[.]com/sign/account/one-time/reviewdata.php?ID=c881dd31c6714f7b7bfd5954a1e47848

Податківці закликають українців дотримуватися особистої кібергігієни; бути обережними та уважними під час відкриття вкладень, навіть якщо вони надійшли від відомих адресатів, і не відкривати отримані вкладення без попереднього підтвердження факту надсилання такого листа його відправником.

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