Окупаційна армія за добу втратила 1300 солдатів

Упродвож доби українські оборонці ліквідували 1300 окупантів, 12 ворожих танків, 18 бойових броньованих машин, 51 артсистему, 1 РСЗВ та 3 системи ППО.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 841 660 (+1300) осіб,
- танків ‒ 9920 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20685 (+18) од,
- артилерійських систем – 22589 (+51) од,
- РСЗВ – 1268 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1053 (+3) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23911 (+118),
- крилаті ракети ‒ 3054 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35798 (+89) од,
- спеціальна техніка – 3731 (+2) одиниць.
Дані уточнюються.