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Окупаційна армія за добу втратила 1300 солдатів

Від початку вторгнення втрати російських військ склали близько 841 660 осіб.

Окупаційна армія за добу втратила 1300 солдатів
Війна з Росією
Фото: Генштаб

Упродвож доби українські оборонці ліквідували 1300 окупантів, 12 ворожих танків, 18 бойових броньованих машин, 51 артсистему, 1 РСЗВ та 3 системи ППО.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 841 660 (+1300) осіб,
  • танків ‒ 9920 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20685 (+18) од,
  • артилерійських систем – 22589 (+51) од,
  • РСЗВ – 1268 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1053 (+3) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23911 (+118),
  • крилаті ракети ‒ 3054 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 35798 (+89) од,
  • спеціальна техніка – 3731 (+2) одиниць. 

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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