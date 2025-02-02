Володимир Зеленський, коментуючи наслідки російського ракетного удару по Полтаві, заявив, що «ППО й достатня кількість протиракет – це обов'язкова умова наближення миру».

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 2 лютого.

«Саме тому для України і для реального миру потрібні гарантії – гарантії, що таке зло буде зупинене. Надійно. Не просто якимись словами чи кількома паперами, а тим, що здатне буде гарантувати відсутність російського терору. ППО й достатня кількість протиракет – це обов'язкова умова наближення миру. Я вдячний усім партнерам, які нам допомагають із цим і які мають повне бачення, що саме нам потрібно», - сказав глава держав.

Президент додав, що «Петріоти», «Айріс-Т», усі види необхідної ППО, розвиток дронів та інвестиції у виробництво зброї тут, в Україні, – це захист життів наших людей, це захист самої ідеї, що мир – можливий».

Зеленський подякував партнерам за надані пакети військової допомоги і додав, що «працюємо над тим, щоб і наступного тижня були такі потрібні рішення для України».