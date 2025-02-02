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Зеленський вважає, що обов'язковою умовою наближення миру є «ППО й достатня кількість протиракет»

Президент розповів про роботу з партнерами щодо нових пакетів допомоги.

Зеленський вважає, що обов'язковою умовою наближення миру є «ППО й достатня кількість протиракет»
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Володимир Зеленський, коментуючи наслідки російського ракетного удару по Полтаві, заявив, що «ППО й достатня кількість протиракет – це обов'язкова умова наближення миру».

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 2 лютого.

«Саме тому для України і для реального миру потрібні гарантії – гарантії, що таке зло буде зупинене. Надійно. Не просто якимись словами чи кількома паперами, а тим, що здатне буде гарантувати відсутність російського терору. ППО й достатня кількість протиракет – це обов'язкова умова наближення миру. Я вдячний усім партнерам, які нам допомагають із цим і які мають повне бачення, що саме нам потрібно», - сказав глава держав.

Президент додав, що «Петріоти», «Айріс-Т», усі види необхідної ППО, розвиток дронів та інвестиції у виробництво зброї тут, в Україні, – це захист життів наших людей, це захист самої ідеї, що мир – можливий». 

Зеленський подякував партнерам за надані пакети військової допомоги і додав, що «працюємо над тим, щоб і наступного тижня були такі потрібні рішення для України».

  • Швеція, як відомо, передає великий пакет допомоги Україні на понад мільярд доларів. Зокрема, країна долучиться до так званої «данської моделі» підтримки українського виробництва дронів і ракет.
  • Фінляндія виділила черговий пакет військової допомоги на майже 200 млн євро. Готує допомогу і Хорватія.
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