Ексдепутат Британії приєднався до Інтернаціонального легіону, аби воювати на боці України

Колишній британський депутат-консерватор Джек Лопресті вступив до лав Інтернаціонального легіону, пише The Independent.

Торік він не зміг пройти до парламенту і вирішив приєднатися до української армії. Ексдепутат колись служив у резерві армії Великобританії у званні капрала.

Опісля Лопресті, будучи депутатом, відвідував нашу державу і виступав за збільшення допомоги Україні.

Після поразки на виборах політик у листопаді 2024 року вирушив до України, аби допомогти благодійній організації. Тоді ж подав заявку на вступ до легіону. Наразі Лопресті не воює, а виконує допоміжну роботу. У його обов'язки входять міжнародні відносини та дипломатія, закупівля зброї, робота з ветеранами та іншими благодійними організаціями, які діють в Україні.

«Для мене величезна честь і величезний привілей служити в українській армії та мати можливість допомагати доблесному українському народу будь-яким можливим способом. Вони не лише борються за свою свободу та право на існування як незалежної та суверенної держави, вони також борються за всіх нас у Європі та в іншому вільному світі. Якщо Путін переможе в Україні, ми всі знаємо, що він не зупиниться на цьому. Диктаторів слід перемагати, інакше вони ніколи не зупиняться», - вважає ексдепутат.