​Росіяни знову атакували з дрона маршрутку в Херсоні. Постраждали п'ятеро людей

У Херсоні російські окупанти атакували з дрона маршрутку. В результаті п’ятеро людей дістали поранення, зокрема - двоє дітей.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Росіяни атакували з БпЛА “маршрутку” у Херсоні. Наразі відомо про пʼятьох постраждалих, серед яких двоє дітей. У 12-річного хлопчика, 13-річної дівчинки та трьох жінок, 38, 52 й 54 роки, діагностували вибухові та черепно-мозкові травми, а також контузії", – написав він у Telegram.

Усіх потерпілих доставили до медичних закладів. Лікарі надають їм необхідну допомогу.

Раніше в Херсоні росіяни атакували з дрона "швидку", яка їхала на виклик. Також сьогодні російський дрон атакував 74-річного чоловіка, який знаходився на балконі. Також уранці 2 лютого російські війська атакували з дрона Дніпровський район Херсона. В результаті загинула літня жінка, поранень зазнав 50-річний чоловік.