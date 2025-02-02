РосЗМІ: на Курщині ліквідували віцегубернатора Приморського краю РФ Єфремова

У Курській області РФ успішно ліквідували віцегубернатора Приморського краю, командира загону "Тигр" Сергія Єфремова.

Про це повідомляє телеграм-канал Astra.

"Повертаючись із бойового завдання, загинув Сергій Єфремов, командир добровольчого загону "Тигр", – повідомив губернатор Приморського краю Олег Кожемяко.

Водночас, у ТГ-каналі Shot йдеться, що автомобіль, в якому перебував Єфремов, наїхав на міну і підірвався. Також, з Єфремовим загинув ще один офіцер.

Відомо, що Єфремов очолював добровольчий загін "Тигр", створений влітку 2022 року на базі 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту.

У серпні 2024 року Єфремова разом з підрозділом відправили у Курську область.