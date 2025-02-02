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СБУ затримала інформаторку РФ з Торецька, яка "зливала" позиції Сил оборони на Донеччині

Їй загрожує до 12 років тюрми.

СБУ затримала інформаторку РФ з Торецька, яка "зливала" позиції Сил оборони на Донеччині
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала ще одну російську інформаторку з Торецька, яка "зливала" ворогу позиції та напрямки руху підрозділів ЗСУ на Донеччині через свого племінника-дезертира.

Про це інформує СБУ. За матеріалами справи, фігуранткою виявилася 38-річна мешканка Торецька, яка на початку повномасштабної війни переїхала до Вінниччини, де оформила статус переселенки та почала працювати на ФСБ. Щоб отримувати розвіддані із східного фронту, жінка "втемну" використовувала свого племінника. Він був контрактником, який самовільно залишив одну з військових частин України та переховувався у Торецьку. Під час побутових розмов по телефону інформаторка випитувала у дезертира інформацію про пункти дислокації Сил оборони та наслідки ворожих обстрілів. Отримані відомості фігурантка месенджером передавала своєму російському куратору.

Фото: СБУ
 Після кожного сеансу зв’язку з окупантами жінка видаляла з телефону все листування в анонімному чаті. Також відчуваючи невідворотність покарання, зловмисниця вирішила змінити адресу проживання і переїхала до Кіровоградської області, де "залягла на дно" і припинила всі контакти з ФСБ.

Фото: СБУ
 Утім, така конспірація їй не допомогла. Співробітники СБУ встановили місце проживання фігурантки і затримали її в орендованій квартирі. При обшуку в оселі ворожої поплічниці вилучено мобільний телефон із доказами її співпраці з російською спецслужбою.

Фото: СБУ
 За даними слідства, фігурантка потрапила у поле зору фсб, коли залишала свої прокремлівські коментарі у чатах Телеграм-каналів. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

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