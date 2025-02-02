Сили оборони: наступ армії РФ уповільнився через міські бої у Часовому Яру і Торецьку на Донеччині

Російські війська зменшили темпи наступу, бо завʼязли у міських боях за Часів Яр і Торецьк, а також у спробі оточити Покровськ.

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, пише Укрінформ.

"Є певні ознаки того, що темпи наступу уповільнюються, але це пов'язано з кількома факторами. Перший — що на деяких напрямках росіяни ув'язли у міських боях. Тобто якщо ми кажемо про Часів Яр, Торецьк, росіяни там увʼязли в міських боях, очевидно, що там просування не йде швидко. Більш того, українські війська контратакують. Друге — велика кількість росіян зараз кинута на одне єдине завдання — спробу охопити Покровськ. І там вони теж зав'язли", — зазначив Трегубов.

За його словами, упродовж тижня кількість боєзіткнень зменшилася, і це показує, що росіяни вже не намагаються тиснути по всій лінії фронту, а на конкретних напрямках, зокрема, намагаються оточити Покровськ.

"Тому так, певні ознаки сповільнення є. Чи від цього легше? Я б не сказав, бо слід розуміти, що обидві сторони втомлені ... і інтенсивність загалом падає. Але це, водночас, і дуже важкий період бою. Треба розуміти, якщо математично менша кількість боєзіткнень, наприклад, учора, це не означає, що стало легше", — додає Трегубов.

За словами військового, зараз окупаційні війська постійно атакують одні і ті ж населені пункти, у деяких їм вдається зачепитися, взяти під контроль певні будівлі, у деяких випадках — пів села. Водночас українські війька контратакують на певних ділянках фронту.

За словами Трегубова, якщо у росіян і був намір вирішити низку завдань до виборів президента у США, то вони його реалізувати не змогли. Наразі противник не здатен на швидкі ривки, попри наявність переваги у піхоті і певні успіхи на інших напрямках.