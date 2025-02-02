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За тиждень РФ запустила по Україні майже 50 ракет, близько 660 дронів та понад 760 керованих авіабомб, – Зеленський

Україні потрібен кращий захист від російських ракет.

За тиждень РФ запустила по Україні майже 50 ракет, близько 660 дронів та понад 760 керованих авіабомб, – Зеленський
обстріл Полтави
Фото: ДСНС України

За цей тиждень РФ запустила по Україні майже 50 ракет, близько 660 ударних дронів та більш ніж 760 керованих авіабомб.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

"Росія не зупиниться сама. Світ має змусити її завершити цю жорстоку й неспровоковану агресію. Обов’язково потрібно зміцнювати нашу оборону. Нам потрібен кращий захист. ППО, далекобійна зброя, санкційний тиск. Все це допомагає захищати життя тут, в Україні", — наголошує президент. 

Зеленський висловив вдячність тим, хто продовжує вірити й підтримувати Україну.

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