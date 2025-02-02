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Уночі Сили ППО знищили 40 ворожих "шахедів"

РФ запустила по Україні 55 ударних БпЛА.

Уночі Сили ППО знищили 40 ворожих "шахедів"
Військовослужбовці ДФТГ в мобільних бригадах ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 2 лютого РФ атакувала Україну 55-ма ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

Фото: Повітряні сили

13 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені  (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина та Сумщина.

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