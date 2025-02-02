Сили оборони ліквідували ще 1320 російських загарбників

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.25 орієнтовно склали:

Про це повідомляють у Генштабі.

За добу Сили оборони ліквідували 1320 російських окупантів, 6 ворожих танків та 45 артилерійських систем.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже близько 840 360 солдатів.

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