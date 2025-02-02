Сили оборони ліквідували ще 1320 російських загарбників

За добу Сили оборони ліквідували 1320 російських окупантів, 6 ворожих танків та 45 артилерійських систем.
Про це повідомляють у Генштабі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 840360 (+1320) осіб,
- танків ‒ 9908 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20667 (+14) од,
- артилерійських систем – 22538 (+45) од,
- РСЗВ – 1267 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23793 (+99),
- крилаті ракети ‒ 3054 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35709 (+80) од,
- спеціальна техніка ‒ 3729 (+2)
Дані уточнюються.