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Сили оборони ліквідували ще 1320 російських загарбників

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже близько 840 360 солдатів.

Сили оборони ліквідували ще 1320 російських загарбників
Уражений російський танк
Фото: Генштаб

За добу Сили оборони ліквідували 1320 російських окупантів, 6 ворожих танків та 45 артилерійських систем. 

Про це повідомляють у Генштабі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.25 орієнтовно склали: 

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 840360 (+1320) осіб,
  • танків ‒ 9908 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20667 (+14) од,
  • артилерійських систем – 22538 (+45) од,
  • РСЗВ – 1267 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23793 (+99),
  • крилаті ракети ‒ 3054 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 35709 (+80) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3729 (+2)

Дані уточнюються.

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