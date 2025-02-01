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Зеленський про удар РФ по Суджі: так Росія воювала проти Чечні, так само вони вбивали і сирійців

Президент України зазначив, що навіть проти своїх же цивільних російська армія використовує аналогічні методи.

Зеленський про удар РФ по Суджі: так Росія воювала проти Чечні, так само вони вбивали і сирійців
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар російської армії по інтернату з цивільними в Суджі на Курщині. 

“Так воює Росія. Місто Суджа, Курська область, російська територія. Інтернат із цивільними, які готувались до евакуації. Російська авіабомба. Вони зруйнували будівлю попри те, що там були десятки цивільних. Росія так воювала десятиліття назад проти Чечні. Так само вони вбивали сирійців. Так само російські бомби руйнують українські будинки. І навіть проти своїх же цивільних російська армія використовує аналогічні методи”, – написав Зеленський у соцмережі Х. 

Президент зазначив, що російська держава “позбавлена цивілізованості”. 

“І це зло, яке не зупиниться саме по собі. Але якщо діяти сильно й рішучо, навіть Росію можна примусити зупинитись. І це потрібно зробити, щоб світ був убезпечений від російських бомб”, – написав глава держави.

За останніми даними, після удару росіян по інтернату в Суджі було врятовано 84 цивільних осіб (4 перебувають у важкому стані), ще 4 людини загинули. Всіх, хто потребує додаткової медичної допомоги, оперативно евакуюють до медичних закладів на території України.

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